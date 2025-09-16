Ричмонд
Трамп заявил, что Израиль больше не будет бить по Катару

Трамп назвал Доху хорошим союзником Вашингтона.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что израильская армия больше не будет наносить удары по территории Катара.

«Он не будет наносить удары по Катару», — сказал Трамп во время пресс-брифинга в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Трамп назвал Катар «очень хорошим» союзником Соединённых Штатов, уточнив, что «многие люди» не информированы об этом обстоятельстве.

Напомним, 9 сентября вооруженные силы Израиля нанесли удар по столице Катара. Целями атаки стали представители высшего руководства палестинского движения ХАМАС.

После этого премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что руководство страны оставляет за собой право на ответные действия после израильской атаки на объекты в Дохе, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул, что руководители палестинского движения ХАМАС всё ещё живы.

Также сообщалось, что эмир Катара Аль Тани обвинил Израиль в нежелании мира на Ближнем Востоке и заявил, что цель Тель-Авива — сделать сектор Газа неприемлемым для жизни.

