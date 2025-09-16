Трамп заявил, что Израиль больше не будет бить по Катару

После этого премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что руководство страны оставляет за собой право на ответные действия после израильской атаки на объекты в Дохе, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул, что руководители палестинского движения ХАМАС всё ещё живы.