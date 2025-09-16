Трамп заявил, что Израиль больше не будет бить по Катару

Президент США Дональд Трамп заявил, что израильская армия больше не будет наносить удары по территории Катара.
«Он не будет наносить удары по Катару», — сказал Трамп во время пресс-брифинга в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
При этом Трамп назвал Катар «очень хорошим» союзником Соединённых Штатов, уточнив, что «многие люди» не информированы об этом обстоятельстве.
Напомним, 9 сентября вооруженные силы Израиля нанесли удар по столице Катара. Целями атаки стали представители высшего руководства палестинского движения ХАМАС.
После этого премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что руководство страны оставляет за собой право на ответные действия после израильской атаки на объекты в Дохе, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул, что руководители палестинского движения ХАМАС всё ещё живы.
Также сообщалось, что эмир Катара Аль Тани обвинил Израиль в нежелании мира на Ближнем Востоке и заявил, что цель Тель-Авива — сделать сектор Газа неприемлемым для жизни.