В Госдуме подготовили законопроект о социальном питании

«Подготовлен первый вариант законопроекта о социальном питании. Напомню, что на базе нашего комитета действует рабочая группа по данному направлению. Речь идет о питании, которое должно быть, во-первых, правильным с точки зрения наполнения продуктовой корзины, включая не только баланс белков, жиров и углеводов, но и их качественный состав. Во-вторых, питание должно быть полноценным, что предполагает отдельный блок вопросов по обеспечению и контролю качества. И, в-третьих, оно должно быть доступным», — сказала Буцкая.