Хегсет назвал Пентагон «Министерством войны»

Министр обороны Соединённых Штатов Пит Хегсет в ходе своего выступления в Белом доме назвал Минобороны США «Министерством войны».
«С первого дня… Минобороны. О, извините, Министерство войны», — сказал он.
Оговорку оценил президент США Дональд Трамп.
«Рад, что вы исправились», — ответил он.
Трамп и шеф Пентагона встретились в Овальном кабинете, на встрече присутствовали представители средств массовой информации. После высказывания Хегсета раздался смех.
Напомним, по данным The Wall Street Journal, администрация Трампа рассматривает возможность вернуть Пентагону историческое название — «Министерство войны». Министерство войны существовало в Соединённых Штатах с 1789 по 1947 год.
