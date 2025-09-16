Ричмонд
Хегсет назвал Пентагон «Министерством войны»

Оговорку шефа Пентагона оценил президент США Дональд Трамп.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны Соединённых Штатов Пит Хегсет в ходе своего выступления в Белом доме назвал Минобороны США «Министерством войны».

«С первого дня… Минобороны. О, извините, Министерство войны», — сказал он.

Оговорку оценил президент США Дональд Трамп.

«Рад, что вы исправились», — ответил он.

Трамп и шеф Пентагона встретились в Овальном кабинете, на встрече присутствовали представители средств массовой информации. После высказывания Хегсета раздался смех.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, администрация Трампа рассматривает возможность вернуть Пентагону историческое название — «Министерство войны». Министерство войны существовало в Соединённых Штатах с 1789 по 1947 год.

