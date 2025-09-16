Секрет долгой «жизни» лекарств: Life.ru выяснил, где правильно хранить таблетки в доме

Есть препараты, которые требуют более особых условий. Например, таблетки, которые хранятся в баночках и не выдавливаются из упаковки, и капсулы, растворяющиеся в желудке при контакте с водой. С ними необходимо быть аккуратнее. Обычно большинство лекарственных средств нельзя замораживать. Всё зависит от указаний, приведённых на упаковке или в инструкции, которым необходимо следовать.