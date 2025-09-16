Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 16 сентября 2025

Погода в Иркутске 16 сентября 2025 года обещает переменную облачность и небольшой дождь утром и днем. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +14…+16 градусов, температура ночью +4…+6. Ветер 5−10 м/с, порывы до 13 м/с.