Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 16 сентября 2025

Погода в Иркутске 16 сентября 2025 года обещает переменную облачность и небольшой дождь утром и днем. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +14…+16 градусов, температура ночью +4…+6. Ветер 5−10 м/с, порывы до 13 м/с.
— Переменная облачность, небольшие, местами умеренные дожди по северу с мокрым снегом, ночью в Усть-Кутском, Киренском, Казачинско-Ленском районах умеренные, местами сильные дожди, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, порывы 15−18 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье потеплеет до +13…+18 градусов, в некоторых районах ожидается лишь +5…+1-. Температура ночью +2…+7, при прояснении 0…-5, заморозки. Вот что обещает погода в Иркутске 16 сентября 2025.
