Axios: Израиль начал наступление на палестинский город Газа 15 сентября

Израильская армия в понедельник 15 сентября начала операцию, целью которой является оккупация Газы, информирует портал Axios, ссылаясь на информированные источники.
Сообщается, что израильские военные предварительно нанесли массированные авиаудары по городу Газа, после чего началось танковое наступление.
«Израильские военные начали наземное наступление в понедельник, чтобы оккупировать город Газа», — сказано в публикации.
Напомним, 8 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия готовится к масштабной наземной операции в секторе Газа, и местным жителям рекомендовано немедленно покинуть территорию.
Тем временем Нетаньяху на фоне растущего международного давления из-за ситуации в секторе Газа призвал жителей страны готовиться к изоляции в экономике.