Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: Израиль начал наступление на палестинский город Газа 15 сентября

ЦАХАЛ начал наземное наступление на Газу после массированных авиаударов, пишут СМИ.

Источник: Комсомольская правда

Израильская армия в понедельник 15 сентября начала операцию, целью которой является оккупация Газы, информирует портал Axios, ссылаясь на информированные источники.

Сообщается, что израильские военные предварительно нанесли массированные авиаудары по городу Газа, после чего началось танковое наступление.

«Израильские военные начали наземное наступление в понедельник, чтобы оккупировать город Газа», — сказано в публикации.

Напомним, 8 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия готовится к масштабной наземной операции в секторе Газа, и местным жителям рекомендовано немедленно покинуть территорию.

Чем операция Израиля по оккупации Газы может быть чревата для Ближнего Востока, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем Нетаньяху на фоне растущего международного давления из-за ситуации в секторе Газа призвал жителей страны готовиться к изоляции в экономике.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше