Глава Социального фонда рассказал, как будут расти пенсии в 2026 году

СИРИУС, 16 сен — РИА Новости. Индексация пенсий в России со следующего года будет проходить в два этапа: с 1 февраля пенсию увеличат на уровень инфляции, а с 1 апреля — в зависимости от доходов Социального фонда России, рассказал в интервью РИА Новости председатель Соцфонда Сергей Чирков.
«Есть одно важное изменение, которое касается индексации пенсий в следующем году. Оно касается перехода на двухэтапную индексацию пенсии. Первая индексация состоится с 1 февраля и будет касаться страховой пенсии. Она будет формироваться на уровне инфляции предыдущего года, то есть роста цен, который был зафиксирован в прошлом году», — сказал Чирков.
Он отметил, что вторая индексация будет касаться только страховых пенсий и пройдет с 1 апреля. Размер увеличения пенсий в эту дату будет зависеть от доходов Социального фонда. Они же будут формироваться из страховых взносов, зависящих от уровня зарплат в России.
Индексация страховых пенсий в этом году составила 9,5%, а социальные пенсии повысили на 14,75%.