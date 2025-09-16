Ричмонд
Глава Социального фонда рассказал, как будут расти пенсии в 2026 году

Чикров рассказал, что в 2026 году пенсию увеличат 1 февраля и 1 апреля.

Источник: © РИА Новости

СИРИУС, 16 сен — РИА Новости. Индексация пенсий в России со следующего года будет проходить в два этапа: с 1 февраля пенсию увеличат на уровень инфляции, а с 1 апреля — в зависимости от доходов Социального фонда России, рассказал в интервью РИА Новости председатель Соцфонда Сергей Чирков.

«Есть одно важное изменение, которое касается индексации пенсий в следующем году. Оно касается перехода на двухэтапную индексацию пенсии. Первая индексация состоится с 1 февраля и будет касаться страховой пенсии. Она будет формироваться на уровне инфляции предыдущего года, то есть роста цен, который был зафиксирован в прошлом году», — сказал Чирков.

Он отметил, что вторая индексация будет касаться только страховых пенсий и пройдет с 1 апреля. Размер увеличения пенсий в эту дату будет зависеть от доходов Социального фонда. Они же будут формироваться из страховых взносов, зависящих от уровня зарплат в России.

Индексация страховых пенсий в этом году составила 9,5%, а социальные пенсии повысили на 14,75%.