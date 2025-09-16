Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснил, что будет с кредитом, если банк лишили лицензии

Аналитик Мехтиев: нужно продолжать оплачивать кредит в потерявшем лицензию банке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Что делать со вкладами и кредитами в банке, который лишился лицензии, рассказал агентству «Прайм» Эльман Мехтиев, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности.

«В основном причинами являются нарушения законодательства о противодействии отмывания доходов и неоднократное несоблюдение нормативов, установленных в регулировании», — напомнил финансист.

Если потерявший лицензию банк был в системе страхования вкладов, Агентство страхования вкладов (АСВ) в течение двух недель должно организовать выдачу вкладов и остатков средств со счетов физлиц. Гарантированная сумма — до 1,4 миллиона рублей, а если речь идет о счетах эскроу — до 10 миллионов рублей.

При этом важно продолжать платить по кредитам, которые у вас были в потерявшем лицензию банке. Это отражается в кредитной истории. Узнать новые реквизиты для перечисления выплат можно в АСВ, заключил Мехтиев.