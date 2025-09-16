Ричмонд
Синоптик рассказал, когда в центр европейской России придет по-настоящему осенняя погода

В центр европейской России к концу текущей недели придет облачная и вполне осенняя погода.

В центр европейской России к концу текущей недели придет облачная и вполне осенняя погода. Температура опустится до нормы сентября — воздух будет прогреваться максимум до +16+17 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Однако во вторник и среду, 16 и 17 сентября, в центре европейской России еще будет достаточно тепло — до +23 градусов в дневные часы. Также до конца недели не ожидается сильных осадков.

«С 18 сентября будет уже облачность и 16−18 градусов. В последний рабочий день, в пятницу, температура будет 16−17 градусов, в субботу, воскресенье — такие же температуры, местами небольшой дождь», — рассказал Вильфанд агентству РИА Новости.

В то же время из-за облачности в Москве подрастут ночные температуры. Так, если в ночь на вторник в столице будет от +8 до +10, то уже на выходных — до +12 градусов.

Читайте также: Метеоролог сообщил о самом засушливом начале осени в Москве за полтора века.

