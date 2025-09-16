Ричмонд
Трамп пообещал подтвердить условия сделки по TikTok, позвонив Си Цзиньпину

Президент США отметил, что сам пользуется TikTok для привлечения молодежной аудитории.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в ходе предстоящей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином он намерен обсудить условия сделки, касающейся будущего социальной сети TikTok в Соединенных Штатах.

В разговоре с журналистами президент уточнил, есть ли уже согласованные параметры сделки и сможет ли Китай сохранить свою долю в американском бизнесе TikTok.

«Мы пока не пришли к окончательному решению, но я планирую обсудить этот вопрос с председателем Си в пятницу, чтобы получить подтверждение», — сказал глава Белого дома.

Также президент США отметил, что сам пользуется TikTok для привлечения молодежной аудитории.

Известно, что Белый дом рассматривает вариант, при котором американские инвесторы выкупят местное подразделение TikTok. Это позволит вывести приложение из-под контроля китайских владельцев.

