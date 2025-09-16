Студенты вуза работают совместно с преподавателями

МИРЭА — Российский технологический университет — отправил участникам специальной военной операции гуманитарный груз. Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась с волонтерами вуза.
МИРЭА — Российский технологический университет — оказывает систематическую поддержку участникам спецоперации. На этот раз в зону СВО передали 140 маскировочных сетей. Активное участие в их плетении приняли студенты и сотрудники РТУ МИРЭА, курсанты Центрального спасательного отряда Всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также участники студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики», созданного на базе вуза.
Для изготовления сетей использовались высококачественные материалы. Их вузу предоставил социальный партнер — благотворительный проект «вяжем-нашим.рф».
— Еще мы отправили два внедорожных мотоцикла и квадроцикл, — рассказал «ВМ» Константин Образцов, участник экспедиционного корпуса «Команда Арктики». — Я считаю, что это наш долг — отправлять гумпомощь на фронт. Мы не можем сидеть в тылу сложа руки, пока наши ребята находятся в самой гуще событий и защищают нас. Добровольцы очень инициативные, сами предлагают помощь, усердно трудятся и в будни, и даже в выходные. Я считаю, что это правильная жизненная позиция.
Гуманитарную помощь вместе, плечом к плечу грузят в машину студенты Максим Проценко и Дарья Храмцова, ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж и проректор по административно-хозяйственной работе Игорь Тарасов. Желание оказать поддержку нашим бойцам объединило всех.
— Для нас помощь защитникам Отечества — это долг и честь. Мы видим реальные потребности наших бойцов и будем продолжать всю необходимую работу, мобилизуя научный, производственный и человеческий потенциал университета, — сказал «ВМ» проректор Игорь Тарасов.
Помимо техники и снаряжения, военнослужащим передали письма поддержки от студентов университета. Ведь моральная помощь не менее важна, чем материальная. Письма позволяют бойцам ощутить, что их поддерживают и ждут домой, послания придают душевных сил.
РТУ МИРЭА оказывает помощь участникам СВО на регулярной основе. Меньше месяца назад университет передал три мотоцикла и около 200 маскировочных сетей в составе гуманитарного груза для подразделений «Ахмат». Вуз также развивает сотрудничество с другими организациями, помогая нашим бойцам. Например, РТУ МИРЭА организовал совместный сбор с участниками общественной организации Совета ветеранов и жителями района Тропарево-Никулино, где находится университет. Одежда и сухие пайки были отправлены в ЛНР.
Вчерашняя отправка стала первой, но не последней в новом учебном году. Волонтеры РТУ МИРЭА еще будут проводить сборы гумпомощи. В них принять участие могут все желающие, не только сотрудники или студенты вуза. Достаточно связаться с «Командой Арктики» в соцсетях.
Напомним, что в столице действует множество точек, где собирают гумпомощь для бойцов СВО, плетут маскировочные сети, изготавливают блиндажные свечи. Например, на сайте проекта «вяжемнашим.рф» можно увидеть, каким войсковым частям сейчас нужна поддержка, и что именно требуется. По телефонам можно связаться с волонтерами, которые подскажут, где можно сплести сети вместе с единомышленниками.
До 30 сентября в штабах проекта «Москва помогает» организации «Мосволонтер» проходит акция «Соберем ребенка в школу». В указанные точки можно принести тетради, ручки, альбомы для рисования, школьную форму, спортивную одежду и многое другое. Акция позволяет ребятам из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей начать новый учебный год, ни в чем не нуждаясь.
А еще московские волонтеры собирают письма для бойцов, которые потом отправляют на фронт. И те, у кого нет возможности помочь участникам СВО своим мастерством или материально, могут поддержать их добрым словом, что очень ценно.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА:
— С мая 2025 года благодаря координированным усилиям добровольцев РТУ МИРЭА было изготовлено и передано в зону СВО более 500 маскировочных сетей, которые позволили сохранить множество жизней бойцов и единиц техники. Наша инициатива переросла в масштабный проект. За цифрой в 500 сетей стоят сотни часов труда наших студентов и сотрудников. Я горжусь вовлеченностью и самоотверженностью нашего университетского сообщества.