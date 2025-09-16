Студенты вуза работают совместно с преподавателями

— Еще мы отправили два внедорожных мотоцикла и квадроцикл, — рассказал «ВМ» Константин Образцов, участник экспедиционного корпуса «Команда Арктики». — Я считаю, что это наш долг — отправлять гумпомощь на фронт. Мы не можем сидеть в тылу сложа руки, пока наши ребята находятся в самой гуще событий и защищают нас. Добровольцы очень инициативные, сами предлагают помощь, усердно трудятся и в будни, и даже в выходные. Я считаю, что это правильная жизненная позиция.