Axios: США поддерживают наступление Израиля на город Газа

Соединённые Штаты поддерживают операцию Израиля «Колесницы Гидеона — 2», в рамках которой израильская сторона планирует захватить город Газа, сообщает Axios.
По данным издания, Вашингтон рассчитывает, чтобы «она была реализована быстро и завершилась как можно скорее». Кроме того, американская сторона позволит Израилю самостоятельно «принимать решения касательно конфликта».
В материале сказано, что об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в ходе их недавней встречи.
Ранее сообщалось, что израильские военные начали наступление на город Газа. По информации Ynet, ВС Израиля уже нанесли не менее 37 ударов, в том числе с вертолётов.
Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.Читать дальше