Axios: США поддерживают наступление Израиля на город Газа

ВС Израиля начали наступление на город Газа.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты поддерживают операцию Израиля «Колесницы Гидеона — 2», в рамках которой израильская сторона планирует захватить город Газа, сообщает Axios.

По данным издания, Вашингтон рассчитывает, чтобы «она была реализована быстро и завершилась как можно скорее». Кроме того, американская сторона позволит Израилю самостоятельно «принимать решения касательно конфликта».

В материале сказано, что об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в ходе их недавней встречи.

Ранее сообщалось, что израильские военные начали наступление на город Газа. По информации Ynet, ВС Израиля уже нанесли не менее 37 ударов, в том числе с вертолётов.

