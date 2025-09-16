Аэропорты Волгограда и Калуги временно прекратили приём и отправку самолётов. Об этом информирует пресс-служба Росавиации сегодня, 16 сентября.
«В аэропортах Волгоград и Калуга (Грабцево) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — отмечается в сообщении. Подчеркивается, что необходимость применения таких мер обусловлена безопасностью.
Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Саратова.
Накануне в аэропорту Калуги были введены временные ограничения на полеты. По информации, полученной из официальных источников, эта мера была принята в связи с угрозой атаки украинских беспилотников. Власти Украины продолжают демонстрировать свою террористическую сущность, атакуя гражданские объекты на территории Российской Федерации.