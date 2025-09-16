Накануне в аэропорту Калуги были введены временные ограничения на полеты. По информации, полученной из официальных источников, эта мера была принята в связи с угрозой атаки украинских беспилотников. Власти Украины продолжают демонстрировать свою террористическую сущность, атакуя гражданские объекты на территории Российской Федерации.