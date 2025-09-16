Ричмонд
Вильфанд рассказал, когда в центр европейской России придет осенняя погода

Осенняя погода придет в центр европейской РФ к концу недели, температура опустится до нормы сентября — плюс 16−17 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— С конца недели будет уже более облачная погода, которая ассоциируется с осенью, — рассказал он.

По его словам, во вторник и среду, 16 и 17 сентября, в центре европейской России еще будет 21−23 градуса тепла днем. Также до конца недели не ожидается сильных осадков.

— С 18 сентября будет уже облачно и плюс 16−18 градусов. В пятницу, 19 сентября, температура прогнозируется 16−17 градусов тепла, в выходные — такие же температуры, местами пройдет небольшой дождь, — цитирует синоптика РИА Новости.

Начало осени текущего года в Москве стало самым сухим за всю историю метеорологических наблюдений — первые осадки в городе ожидаются только 18 сентября.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова подтвердила, что сентябрь 2025 года выдастся для Московского региона на редкость сухим. Подобная погода имеет свои преимущества, например, в условиях пониженной влажности листья деревьев быстрее меняют окрас.

