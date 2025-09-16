В Греции дайверы подняли предметы с затонувшего более ста лет назад судна

«Британник» потерпел крушение 16 ноября 1916 года, когда на него случайно наткнулась немецкая минная установка, что привело к его взрыву и затоплению. На борту находились 1065 человек, из которых 30 погибли. Часть жертв погибла не только в результате взрыва, но и в результате несчастных случаев при спасении, когда две шлюпки попали под вращающиеся винты.