В Греции дайверы подняли предметы с затонувшего более ста лет назад судна

Среди найденных дайверами предметов — корабельный колокол, сигнальный фонарь и пара биноклей.

Источник: Аргументы и факты

В Греции дайверы осуществили подъём предметов со затонувшего более века назад судна «Британник», которое находится неподалёку от места гибели «Титаника». Это судно, построенное для использования в качестве плавающего госпиталя во время Первой мировой войны, стало объектом исследований и археологических работ.

«Британник» потерпел крушение 16 ноября 1916 года, когда на него случайно наткнулась немецкая минная установка, что привело к его взрыву и затоплению. На борту находились 1065 человек, из которых 30 погибли. Часть жертв погибла не только в результате взрыва, но и в результате несчастных случаев при спасении, когда две шлюпки попали под вращающиеся винты.

В 2025 году исследователи при помощи подводных роботов и погружений на глубину свыше 120 метров извлекли с корабля важные артефакты. Среди найденных предметов — корабельный колокол, сигнальный фонарь и пара биноклей, сообщили в министерстве культуры Греции.

Ранее сообщалось, что неизвестный миллиардер заплатит $10 млн, чтобы спуститься к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане. Он станет первым, кто сделает это с момента трагедии с батискафом «Титан» в 2023 году.