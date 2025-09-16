Ynet: Армия обороны Израиля атаковала сектор Газа 37 раз за 20 минут

За 20 минут операции Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) произвела 37 ударов по территории Газы. Об этом сообщил портал Ynet.
В атаке участвовали вертолеты, действия которых стали частью серии ударов.
Местные жители отметили, что ЦАХАЛ использовала роботов, начиненных взрывчаткой, а также вертолеты Apache, периодически стрелявшие в воздухе.
Известно, что 15 сентября Израильская армия начала операцию, направленную на захват Газы, сообщил портал Axios, ссылаясь на свои источники. Ранее Израиль нанес удар по Дохе, столице Катара. Целью атаки были лидеры палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Погибли по меньшей мере пять человек, среди них глава ХАМАС и руководитель его офиса.
Накануне Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани обвинил власти Израиля в том, что они не желают мира на Ближнем Востоке.
Чем операция Израиля по оккупации Газы может быть чревата для Ближнего Востока, читайте здесь на KP.RU.