Ynet: Армия обороны Израиля атаковала сектор Газа 37 раз за 20 минут

Известно, что 15 сентября Израильская армия начала операцию, направленную на захват Газы, сообщил портал Axios, ссылаясь на свои источники. Ранее Израиль нанес удар по Дохе, столице Катара. Целью атаки были лидеры палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Погибли по меньшей мере пять человек, среди них глава ХАМАС и руководитель его офиса.