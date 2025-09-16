Ричмонд
«Крупнейшая операция в истории ЕС»: в Греции конфисковали контейнеры с китайскими товарами

В Греции конфисковали свыше двух тысяч контейнеров с китайскими товарами.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура ЕС конфисковала более двух тысяч контейнеров с китайскими товарами в Греции. Об этом сообщает Politico со ссылкой на прокуратуру.

«Европейская прокуратура конфисковала 2435 морских контейнеров в порту Пирея», — пишет издание.

Уточняется, что это крупнейшая операция по изъятию контейнеров в истории ЕС. В грузах в основном находились электровелосипеды, текстиль и обувь.

Европейская прокуратура выдвинула обвинения шести лицам, которых подозревают в участии в преступной схеме ввоза китайских товаров в ЕС. По её оценке, бюджеты стран Евросоюза недополучили примерно 800 миллионов долларов в виде таможенных платежей и НДС.

Ранее сообщалось, что заключение соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и Индией откладывается из-за разногласий по поводу использования названия «басмати» для индийского риса.

