Ynet: при наступлении на Газу Израиль задействовал роботов со взрывчаткой

При наступлении на сектор Газа израильские военные используют роботов со взрывчаткой, кроме того, в городе Газа применяются вертолёты Apache.
Об этом журналистам рассказали местные жители.
«Израильская армия задействовала начиненные взрывчаткой роботы в некоторых районах, при этом над городом кружат вертолёты Apache, которые периодически ведут стрельбу», — рассказали очевидцы.
По данным Ynet, ВС Израиля нанесли не менее 37 ударов по городу в течение 20 минут, в том числе с вертолётов.
Ранее сообщалось, что израильские военные начали наступление на город Газа.
Также стало известно, что Соединённые Штаты поддерживают операцию Израиля, в рамках которой израильская сторона планирует захватить город Газа.