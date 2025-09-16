Ричмонд
Ynet: при наступлении на Газу Израиль задействовал роботов со взрывчаткой

ВС Израиля нанесли не менее 37 ударов по Газе.

Источник: Аргументы и факты

При наступлении на сектор Газа израильские военные используют роботов со взрывчаткой, кроме того, в городе Газа применяются вертолёты Apache.

Об этом журналистам рассказали местные жители.

«Израильская армия задействовала начиненные взрывчаткой роботы в некоторых районах, при этом над городом кружат вертолёты Apache, которые периодически ведут стрельбу», — рассказали очевидцы.

По данным Ynet, ВС Израиля нанесли не менее 37 ударов по городу в течение 20 минут, в том числе с вертолётов.

Ранее сообщалось, что израильские военные начали наступление на город Газа.

Также стало известно, что Соединённые Штаты поддерживают операцию Израиля, в рамках которой израильская сторона планирует захватить город Газа.

