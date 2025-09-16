Ричмонд
В саратовском аэропорту введены временные ограничения

Аэропорт Саратова временно не принимает и не выпускает рейсы по соображениям безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщил Артем Кореняко, официальный представитель Росавиации, в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Саратова (“Гагарин”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Кореняко подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Причины и сроки действия ограничений в сообщении не уточнили.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Волгограда и Калуги также ограничены полеты.