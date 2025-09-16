В саратовском аэропорту введены временные ограничения

В аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщил Артем Кореняко, официальный представитель Росавиации, в своем Telegram-канале.
«Аэропорт Саратова (“Гагарин”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Кореняко подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Причины и сроки действия ограничений в сообщении не уточнили.
Ранее сообщалось, что в аэропортах Волгограда и Калуги также ограничены полеты.