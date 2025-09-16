Тревел-блогер рассказала о скрытом курорте в Приморье: «Не поверила, что это Россия»

«Добраться туда действительно непросто. Но ведь и в Сочи, и в Крым лететь тоже не так быстро, а стоимость билетов и жилья в сезон уже давно превысила разумные пределы. Тем удивительнее, что в этом регионе почти не бывает аншлагов, хотя природа ничуть не уступает иностранным курортам», — рассказала блогер Елена, автор тревел-блога «Лайк Трэвел Путешествия».