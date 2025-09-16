Ричмонд
Аэропорт Саратова ввел временные ограничения

В аэропорту «Гагарин» города Саратова 16 сентября введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Ограничения в аэропорту Саратова необходимы для обеспечения безопасности полетов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Он уточнил, что мера принята в целях обеспечения безопасности полетов и действует до отмены.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Он уточнил, что мера принята в целях обеспечения безопасности полетов и действует до отмены.

В аэропортах Волгограда и Калуги также были введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Данные меры действуют для гарантий безопасности авиаперевозок.