Аэропорт Саратова ввел временные ограничения

Ограничения в аэропорту Саратова необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В аэропорту «Гагарин» города Саратова 16 сентября введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Он уточнил, что мера принята в целях обеспечения безопасности полетов и действует до отмены.
В аэропортах Волгограда и Калуги также были введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Данные меры действуют для гарантий безопасности авиаперевозок.