Контроль ОСАГО через видеокамеры начнется с больших городов

«Водители, зная о том, что основная часть их пути контролируется камерами, как правило, более дисциплинированы в поведении на дороге, что можно будет ожидать и в части оформления договоров ОСАГО, особенно касаемо “высокоаварийных” водителей, зачастую именно они пренебрегают обязанностями в части страхования своей автогражданской ответственности», — пояснил Уфимцев.