Минздрав России продлил действие бумажных медицинских книжек

Дрожжина напомнила, что электронные медкнижки начали внедрять в России с сентября 2023 года. По ее словам, они содержат ту же информацию о медосмотрах, прививках и анализах, что и бумажные, и обязательны для работников сфер образования, медицины, общепита, коммунальных и бытовых услуг. Парламентарий также подчеркнула, что ранее выданные бумажные книжки останутся действительными до тех пор, пока в них не закончатся страницы. Внедрение электронного формата является частью масштабной цифровизации здравоохранения, которая призвана сделать систему более удобной и безопасной.