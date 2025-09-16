Врач рассказала о пользе огурцов

Врач рассказала, что огурцы на 95% состоят из воды и содержат клетчатку, небольшое количество витаминов С, К и такие микроэлементы, как магний и калий. Кроме того, благодаря калию огурцы способны поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы человека. Однако, как отметила Шафикова, чрезмерное употребление этого овоща может приводить к метеоризму.