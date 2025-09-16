Раскрыто, кому придется больше платить за регистрацию недвижимости

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Вступившие в этом году в силу изменения в размерах госпошлин за регистрацию недвижимости и постановку на кадастровый учет коснутся большинства сделок, рассказала агентству «Прайм» руководитель практики банкротства и корпоративных споров ЮФ «Ляпунов Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова.
«Изменения направлены на приведение тарифов в соответствие с современными экономическими реалиями и внедрение прогрессивного подхода. Для большинства сделок с недвижимостью средней стоимости рост пошлин незначителен, однако операции с дорогостоящими объектами и коммерческой недвижимостью стали ощутимо дороже», — пояснила она.
При покупке или дарении недвижимости кадастровой стоимостью до 20 миллионов рублей физлицам придется заплатить 4 тысячи рублей вместо 2 тысяч рублей за регистрацию права. Если объект по кадастру дороже, пошлина составит 0,02% от стоимости, но не более 500 000 рублей.
Пошлина для юрлиц выросла с 22 до 44 тысяч рублей рублей (для объектов до 22 млн рублей). Все, что дороже — 0,2% от кадастра, но не более 1 млн рублей, отметила Ляпунова.
Выросла стоимость постановки на кадастровый учет. Кроме того, появилась новая услуга — ускоренная (не более одного рабочего дня) регистрация за удвоенную пошлину, заключила она.