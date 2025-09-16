Врач перечислил болезни, провоцирующие бессонницу у пожилых

С возрастом многие люди начинают жаловаться на ухудшение качества сна. Особенно часто пожилые просыпаются посреди ночи и не могут снова уснуть. Причинами становятся возрастные изменения и различные заболевания. Об этом KP.RU рассказал руководитель Клиники нарушений сна Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-невролог, психиатр Руслан Исаев.
— Мы проводили специальное исследование на эту тему. Оказалось, что лидирует болевой синдром. Пожилые люди чаще всего не могут заснуть или просыпаются среди ночи из-за того, что болят спина, суставы. Могут мучить головные боли, — пояснил невролог.
Также среди распространенных факторов нарушений сна у пожилых — психические расстройства, включая тревожность и депрессию. Часто проблемы с ночным отдыхом сопровождают деменцию. Частые пробуждения также могут вызывать мерцательная аритмия или аденома простаты, при которой появляются постоянные позывы в туалет.
Врач посоветовал не игнорировать такие проблемы и обращаться к специалистам. Правильное лечение болезней, соблюдение режима сна и создание комфортных условий в спальне помогают значительно улучшить самочувствие и вернуть полноценный отдых.