Врач перечислил болезни, провоцирующие бессонницу у пожилых

С возрастом многие люди начинают жаловаться на ухудшение качества сна. Особенно часто пожилые просыпаются посреди ночи и не могут снова уснуть. Причинами становятся возрастные изменения и различные заболевания. Об этом KP.RU рассказал руководитель Клиники нарушений сна Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-невролог, психиатр Руслан Исаев.