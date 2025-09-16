В России начнут автоматически выявлять водителей без ОСАГО

Об этом в беседе с РИА Новости рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» и автоюрист Екатерина Соловьева, передает ИА DEITA.RU.
По её словам, технически определить отсутствие ОСАГО по базе данных не составляет труда. Такая автоматическая система станет стимулом для водителей своевременно приобретать страховки.
Некоторые средства от штрафов, скорее всего, будут поступать в дорожные фонды через страховые компании. Для водителей это также плюс: если возникнет ошибка, оспорить штраф будет очень просто — достаточно просто показать действующий полис, отметила эксперт.
Напомним, что сегодня стоимость ОСАГО для всех российских водителей рассчитывается одинаково, а именно — базовый тариф перемножается на несколько ключевых коэффициентов.