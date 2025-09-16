Ричмонд
Politico: Люксембург намерен признать Палестину

Решение будет принято на Генассамблее ООН.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден и министр иностранных дел Ксавье Беттель заявили, что страна планирует признать государство Палестина, сообщает Politico.

В материале сказано, что решение будет принято на Генассамблее Организации Объединённых Наций в сентябре этого года совместно с рядом других государств. В частности, речь идёт о Франции и Бельгии.

Напомним, Соединённые Штаты не поддержали инициативу французского лидера Эммануэля Макрона о признании Палестины.

Ранее сообщалось, что Израиль пытается заставить Францию отказаться от признания Палестины. В частности, израильская сторона грозит сокращением обмена разведданными.

В ночь на вторник израильские военные начали наступление на город Газа. Соединённые Штаты поддерживают операцию Израиля.

