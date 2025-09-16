Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первые школьные каникулы в Новосибирске начнутся в октябре

Продолжительность каникул не должна составлять менее семи дней.

Источник: Комсомольская правда

Минпросвещения России дало рекомендации для всех школ, в том числе в Новосибирске и области, по графику каникул в учебном году 2025−2026 годов. Так, первый период отдыха школьников ждет уже в конце октября.

— При системе обучения по четвертям первые школьные каникулы рекомендуется проводить с 25 октября по 2 ноября, с учетом праздничных дней 3 и 4 ноября, — говорится в сообщении ведомства.

Зимние каникулы рекомендуется проводить с 31 декабря по 11 января, весенние — с 28 марта по 5 апреля, летние начать с 27 мая.

Стоит отметить, что каждый регион имеет право корректировать даты начала и окончания каникул. Главное условие — общая продолжительность периодов отдыха не должна составлять менее семи дней.