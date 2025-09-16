Первые школьные каникулы в Новосибирске начнутся в октябре

Минпросвещения России дало рекомендации для всех школ, в том числе в Новосибирске и области, по графику каникул в учебном году 2025−2026 годов. Так, первый период отдыха школьников ждет уже в конце октября.
— При системе обучения по четвертям первые школьные каникулы рекомендуется проводить с 25 октября по 2 ноября, с учетом праздничных дней 3 и 4 ноября, — говорится в сообщении ведомства.
Зимние каникулы рекомендуется проводить с 31 декабря по 11 января, весенние — с 28 марта по 5 апреля, летние начать с 27 мая.
Стоит отметить, что каждый регион имеет право корректировать даты начала и окончания каникул. Главное условие — общая продолжительность периодов отдыха не должна составлять менее семи дней.