Турецкий сериал «Клюквенный щербет» стал жертвой цензуры после жалоб зрителей

Турецкий Верховный совет по радио и телевидению (RTUK) принял решение удалить из всех онлайн-платформ отрывок из нового сезона популярного сериала «Клюквенный шербет» после многочисленных жалоб от зрителей. Сценаристка сериала была задержана, как сообщает портал T24.
Четвертый сезон шоу стартовал на телеканале Show TV 12 сентября и вызвал бурную реакцию среди поклонников, которые начали кампанию в соцсетях за прекращение показа. Они считают, что введенная сценаристами линия любви между двумя главными героями является «аморальной».
«Верховный совет, особенно в рамках “Года семьи”, не будет безучастным к любому контенту, который может нанести вред структуре турецкой семьи и общественным ценностям, и будет принимать решительные меры», — заявил председатель совета Эбубекир Шахин.
