Стали известны средние цены на проезд в городах Иркутской области

На междугородних автобусных маршрутах действуют следующие тарифы: в Иркутске 175,56 рубля, 155,21 рублей в Ангарске, в Братске заметно дороже — 223,29 рубля, 222,60 рубля в Тайшете и в Усть-Илимске 201,89 рубля. Тарифы на проезд в трамвае установлены в размере 35,00 рублей в Иркутске и 40,00 рублей в Ангарске.