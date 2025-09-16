Стали известны средние цены на проезд в городах Иркутской области

В городском муниципальном и коммерческом автобусе стоимость проезда составляет: 37,92 рубля в Иркутске, 50,00 рублей в Ангарске, 42,43 рубля в Братске, 40,00 рублей в Зиме, 35,00 рублей в Тайшете и 33,17 рубля в Усть-Илимске.
На междугородних автобусных маршрутах действуют следующие тарифы: в Иркутске 175,56 рубля, 155,21 рублей в Ангарске, в Братске заметно дороже — 223,29 рубля, 222,60 рубля в Тайшете и в Усть-Илимске 201,89 рубля. Тарифы на проезд в трамвае установлены в размере 35,00 рублей в Иркутске и 40,00 рублей в Ангарске.
Стоимость проезда в троллейбусе составляет 35,00 рублей в Иркутске и 40,00 рублей в Братске. Единый тариф на проезд в пригородном поезде действует для большинства направлений, и средняя цена составляет 63,00 рубля в четырёх городах: Иркутске, Братске, Зиме, Усть-Илимске. В Тайшете стоимость проезда в пригородном поезде дешевле — 57,89 рубля.