В Китае подростков оштрафовали на 26 млн за мочеиспускание в кастрюлю с супом

Два китайских подростка приговорены к выплате многомиллионного штрафа за то, что они помочились в кастрюлю с супом в одном из шанхайских кафе. Историю рассказывает издание Jornal de Notícias.
Сообщается, что 17-летние парни сняли на видео, как они мочатся в суп, и выложили ролик в сеть.
«Штраф составляет 130 000 юаней за уборку и замену материалов и еще 2,07 млн юаней за потерю дохода, ущерб репутации и судебные издержки», — говорится в материале. Общая сумма штрафа эквивалентна 26 млн. рублей. Выплачивать деньги придётся родителям подростков.
Как подростки три дня жестоко издевались над пенсионеркой, просившей милостыню под Нижним Новгородом, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем в Москве наказали подростков, прокатившихся впятером на одном электросамокате.
Также сообщалось, что москвича оштрафовали на 100 тысяч за то, что дал детям прокатиться на электросамокате.