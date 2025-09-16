Государство расширит меры поддержки для беременных жен военнослужащих

Заявление на получение пособия можно подать в течение шести месяцев со дня окончания службы. Для оформления выплаты потребуется справка из воинской части или военного комиссариата о прохождении мужем военной службы с указанием сроков. Подать документы можно через портал госуслуг, в клиентских службах Соцфонда либо в МФЦ. Кроме того, право на эту льготу имеют жены военнослужащих, обучающихся на первом курсе военного училища или военной кафедры учебного заведения.