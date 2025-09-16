Ричмонд
Государство расширит меры поддержки для беременных жен военнослужащих

Беременные жены военнослужащих, проходящих службу по призыву или мобилизации, могут получить единовременное пособие в размере 42 665 рублей. Об этом сообщил генеральный директор Социального фонда России Сергей Чирков на полях Х Всероссийской недели охраны труда.

«Если у жены военнослужащего, который проходит службу по призыву или мобилизации, срок беременности больше 180 дней, она может обратиться в Соцфонд за единовременным пособием. Размер пособия в 2025 году — 42 665 рублей, также для жителей Крайнего Севера действует районный коэффициент», — заявил глава фонда, передает ТАСС.

Заявление на получение пособия можно подать в течение шести месяцев со дня окончания службы. Для оформления выплаты потребуется справка из воинской части или военного комиссариата о прохождении мужем военной службы с указанием сроков. Подать документы можно через портал госуслуг, в клиентских службах Соцфонда либо в МФЦ. Кроме того, право на эту льготу имеют жены военнослужащих, обучающихся на первом курсе военного училища или военной кафедры учебного заведения.

Чирков добавил, что заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней. После одобрения средства перечисляют на счет получателя не позднее пяти рабочих дней.

Как URA.RU писало ранее, в Государственную Думу внесено предложение об изменениях в Трудовом кодексе РФ, предусматривающих введение оплачиваемого отпуска для мужчин продолжительностью до пяти дней с целью сопровождения супруги, находящейся на сроке беременности от 30 недель. Также россиянам напомнили, что отпуск по уходу за ребенком включается в трудовой стаж, пишет RT.