Не путать с грехом: Россиянам рассказали, как вылечить депрессию и не согрешить

Православие предлагает многовековой опыт борьбы с унынием, который в современном мире может быть актуален как никогда. Этот опыт основан не на самобичевании, а на вере, надежде и любви. Уныние — это прежде всего потеря ощущения Божьей любви, охлаждение веры. Церковь предлагает не просто набор моральных правил, а лекарство для души: участие в Таинствах, молитву, доверительный разговор с духовником, а также деятельную любовь к ближним, когда человек, забывая о себе, помогает нуждающимся. Это действенный способ выйти из плена собственных тягостных мыслей.