Ветеранам СВО и их родным помогут открыть своё дело в Хабаровском крае

Открыт набор на третий поток факультативного курса образовательной программы «Герои Vостока» — «Бизнес для СВОих».

Источник: Соцсети

Ветеранов и участников специальной военной операции, а также их родственников приглашают на обучение по программе «Бизнес для СВОих». Это третий блок факультативного курса образовательной программы «Герои Vостока», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Обучение продлится с 22 сентября по 3 октября. Занятия будут проходить в очном формате ежедневно с 16:00 до 19:00. Иногородние слушатели смогут подключаться в онлайн-режиме.

Образовательная программа включает лекции, мастер-классы и практические занятия. Регистрация доступна по ссылке.