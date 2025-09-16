Ветеранам СВО и их родным помогут открыть своё дело в Хабаровском крае

Ветеранов и участников специальной военной операции, а также их родственников приглашают на обучение по программе «Бизнес для СВОих». Это третий блок факультативного курса образовательной программы «Герои Vостока», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Обучение продлится с 22 сентября по 3 октября. Занятия будут проходить в очном формате ежедневно с 16:00 до 19:00. Иногородние слушатели смогут подключаться в онлайн-режиме.
Образовательная программа включает лекции, мастер-классы и практические занятия. Регистрация доступна по ссылке.