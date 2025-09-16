В Max заработала система оповещения о мошенниках

Портал Госуслуг начал предлагать пользователям получать код для входа в личный кабинет через мессенджер Мах. При попытке посмотреть код, пользователя просят ответить на несколько вопросов: переписывается ли он с незнакомцами в данный момент, просит ли его кто-то назвать код из смс, говорит ли он с кем-то незнакомым по телефону.