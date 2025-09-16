Ричмонд
В Max заработала система оповещения о мошенниках

В Мах заработало оповещение о попытках мошенников получить доступ в Госуслуги.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Система оповещения о возможных попытках мошенников получить доступ к Госуслугам заработала в мессенджере Мах, выяснило РИА Новости.

Портал Госуслуг начал предлагать пользователям получать код для входа в личный кабинет через мессенджер Мах. При попытке посмотреть код, пользователя просят ответить на несколько вопросов: переписывается ли он с незнакомцами в данный момент, просит ли его кто-то назвать код из смс, говорит ли он с кем-то незнакомым по телефону.

Человеку, чтобы ответить на вопрос, недостаточно нажать кнопку, необходимо провести по экрану, выбрав нужный ответ. Если хотя бы на один вопрос пользователь мессенджера отвечает «да», Мах предупреждает его о том, что мошенники пытаются войти в его личный кабинет Госуслуг.

Кроме того, на экране появляется предупреждение о том, что не нужно никому сообщать пароли, коды доступа и ответы на контрольные вопросы.