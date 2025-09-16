The Times: Индия перешла красные линии, отправив войска на учения Запад-2025

Ранее сообщалось, учения «Запад-2025» пройдут по заранее утверждённому плану, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что манёвры не направлены против других государств. По его словам, это часть планового военного сотрудничества двух союзных стран, нацеленного на укрепление взаимодействия.