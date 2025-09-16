Ричмонд
The Times: Индия перешла красные линии, отправив войска на учения Запад-2025

В учениях «Запад-2025» участвуют около 30 тысяч российских и белорусских военных.

Источник: Комсомольская правда

Индия вызвала резкую критику на Западе, приняв участие в масштабных российско белорусских учениях «Запад 2025». Об этом сообщает The Times.

Известно, что Нью Дели направил на манёвры 65 военнослужащих, в том числе бойцов Кумаонского полка. Западные аналитики называют этот шаг «пересечением красной линии», поскольку он якобы усиливает военное сотрудничество с Москвой на фоне напряжённых отношений с США.

Отмечается, что в учениях задействовано около 30 тысяч российских и белорусских военнослужащих; отрабатываются пуски баллистических ракет и условные авиаудары. Индийский контингент размещён на полигоне Мулино в Нижегородской области, вдали от границ стран НАТО.

Министерство обороны Индии уточняет, что цель участия — укрепление оборонного взаимодействия и доверия с Россией, а также обмен опытом через совместные тактические учения.

Ранее сообщалось, учения «Запад-2025» пройдут по заранее утверждённому плану, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что манёвры не направлены против других государств. По его словам, это часть планового военного сотрудничества двух союзных стран, нацеленного на укрепление взаимодействия.

