Минпросвещения анонсировало возможное увеличение зарплат педагогов

Учителям пообещали понятную и прозрачную систему оплаты труда.
Министерство просвещения не исключает повышения заработной платы учителей по всей стране. Ведомство работает над тем, чтобы система оплаты труда стала более понятной, прозрачной и без существующих сейчас перекосов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
«Зарплата должна быть понятной, прозрачной и не должно быть таких перекосов, которые сейчас имеются. Я не исключаю, что будет повышение заработной платы», — сообщил Кравцов агентству РИА Новости.
Кравцов также отметил, что его министерство совместно с Минтрудом следит за тем, чтобы средний уровень оплаты труда учителей не был ниже среднего по регионам. По его словам, зарплата педагога растет вместе с ростом средней зарплаты в конкретном субъекте РФ. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал о планах утвердить новую систему оплаты труда педагогов в 2026 году и внедрить ее повсеместно с 2027 года.
Вопрос повышения и унификации зарплат учителей обсуждается не впервые: ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предлагал установить педагогам оплату не ниже 200% от средней по региону и поддержал идею единой системы оплаты труда. Также сообщалось, что в ряде регионов оклады учителей остаются ниже МРОТ, а значительная часть выплат приходится на дополнительные нагрузки.