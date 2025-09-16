Минпросвещения анонсировало возможное увеличение зарплат педагогов

Кравцов также отметил, что его министерство совместно с Минтрудом следит за тем, чтобы средний уровень оплаты труда учителей не был ниже среднего по регионам. По его словам, зарплата педагога растет вместе с ростом средней зарплаты в конкретном субъекте РФ. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал о планах утвердить новую систему оплаты труда педагогов в 2026 году и внедрить ее повсеместно с 2027 года.