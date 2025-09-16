Ричмонд
Минпросвещения анонсировало возможное увеличение зарплат педагогов

Министерство просвещения не исключает повышения заработной платы учителей по всей стране. Ведомство работает над тем, чтобы система оплаты труда стала более понятной, прозрачной и без существующих сейчас перекосов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Министерство просвещения не исключает повышения заработной платы учителей по всей стране. Ведомство работает над тем, чтобы система оплаты труда стала более понятной, прозрачной и без существующих сейчас перекосов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Зарплата должна быть понятной, прозрачной и не должно быть таких перекосов, которые сейчас имеются. Я не исключаю, что будет повышение заработной платы», — сообщил Кравцов агентству РИА Новости.

Кравцов также отметил, что его министерство совместно с Минтрудом следит за тем, чтобы средний уровень оплаты труда учителей не был ниже среднего по регионам. По его словам, зарплата педагога растет вместе с ростом средней зарплаты в конкретном субъекте РФ. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал о планах утвердить новую систему оплаты труда педагогов в 2026 году и внедрить ее повсеместно с 2027 года.

Вопрос повышения и унификации зарплат учителей обсуждается не впервые: ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предлагал установить педагогам оплату не ниже 200% от средней по региону и поддержал идею единой системы оплаты труда. Также сообщалось, что в ряде регионов оклады учителей остаются ниже МРОТ, а значительная часть выплат приходится на дополнительные нагрузки.

