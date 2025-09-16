Призовой фонд конкурса «Гостеприимный Хабаровск» увеличен по решению мэра

В Хабаровске мэр города распорядился увеличить призовой фонд фотоконкурса «Гостеприимный Хабаровск». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В 2025 году проект получил новые номинации и расширенные возможности для участников. Впервые в программу включена категория «Моё путешествие по Хабаровску», рассчитанная на туристов и гостей города из разных регионов России. Ещё одной новинкой стала номинация «Молодёжный взгляд», в которой жители краевого центра от 18 до 35 лет могут представить фотоработы о собственных увлечениях и жизни Хабаровска. Кроме того, традиционно остаются номинации «Событийный Хабаровск» и «Самый романтичный город».
«Главное в работах — атмосфера. Подойдут не только профессиональные снимки, но и фото с телефона — важно лишь передать дух и суть Хабаровска», — подчеркнула начальник городского управления международных связей Ирина Фирсакова.
Подать заявку на участие могут все желающие старше 18 лет, проживающие как в Хабаровске, так и за его пределами. По решению главы города, победитель конкурса получит 50 тысяч рублей, за второе место предусмотрено 30 тысяч, за третье — 20 тысяч.
Подведение итогов назначено на 30 сентября.