Призовой фонд конкурса «Гостеприимный Хабаровск» увеличен по решению мэра

В 2025 году проект получил новые номинации и расширенные возможности для участников. Впервые в программу включена категория «Моё путешествие по Хабаровску», рассчитанная на туристов и гостей города из разных регионов России. Ещё одной новинкой стала номинация «Молодёжный взгляд», в которой жители краевого центра от 18 до 35 лет могут представить фотоработы о собственных увлечениях и жизни Хабаровска. Кроме того, традиционно остаются номинации «Событийный Хабаровск» и «Самый романтичный город».