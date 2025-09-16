Малый театр впервые обращается к творчеству Владимира Набокова

Роль Лужина в спектакле исполняет Михаил Зубарев. «Я читал пару биографий шахматистов, но не могу сказать, что за что-то зацепился. Дело не совсем в этом. Ориентировался на следующее: Лужин — это человек с оголенным сознанием, он видит мир совершенно иначе. Я специально ходил в психиатрическую клинику, чтобы посмотреть, как существуют эти люди. Сразу оговорюсь: я не играю психбольного, но, кажется, мироощущение у людей, которые страдают такими болезнями, схоже с мироощущением Лужина. Шахматы помогают ему защититься от окружающего мира, отключиться от проблем: в игре все определенно, все четко», — поделился актер.