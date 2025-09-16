Почти 25 тысяч жителей Новосибирской области заболели ОРВИ за неделю

Ключевым инструментом сдерживания опасного вируса является своевременная иммунизация. На сегодняшний день против гриппа уже привито более 252 тысяч жителей региона, из которых 87 305 — дети. Многолетний опыт вакцинопрофилактики подтверждает её статус самого надёжного и эффективного средства защиты. Иммунологическая эффективность вакцин несравнимо выше неспецифических медицинских препаратов. У привитых пациентов болезнь в случае заражения протекает значительно легче и без серьёзных осложнений.