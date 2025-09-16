Почти 25 тысяч жителей Новосибирской области заболели ОРВИ за неделю

На территории Новосибирской области наблюдается прогнозируемый рост заболеваемости ОРВИ с началом эпидсезона. За минувшую неделю, с 8 по 14 сентября, медики зарегистрировали 24 379 случаев заболеваний. Благодаря аномально тёплой погоде этот показатель на 15% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Случаев гриппа на текущий момент не выявлено.
Ключевым инструментом сдерживания опасного вируса является своевременная иммунизация. На сегодняшний день против гриппа уже привито более 252 тысяч жителей региона, из которых 87 305 — дети. Многолетний опыт вакцинопрофилактики подтверждает её статус самого надёжного и эффективного средства защиты. Иммунологическая эффективность вакцин несравнимо выше неспецифических медицинских препаратов. У привитых пациентов болезнь в случае заражения протекает значительно легче и без серьёзных осложнений.
Вакцинация продолжается в бесплатном формате во всех поликлиниках по месту жительства, работы или учебы. Также сделать прививку платно можно в лицензированных частных медицинских центрах.
В первую очередь пройти иммунизацию необходимо гражданам из групп повышенного риска: детям с шести месяцев, школьникам, студентам, работникам медицинских, образовательных, транспортных, торговых и коммунальных организаций, людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей, беременным женщинам и лицам старше 60 лет.
Параллельно с вакцинацией медики напоминают о важности неспецифической профилактики. К ней относятся соблюдение правил личной гигиены, регулярное проветривание помещений и влажная уборка, использование масок в местах массового скопления людей, а также ведение здорового образа жизни, включающего сбалансированное питание и физическую активность.
«При первых признаках недомогания (повышение температуры, головная боль, боль или першение в горле, кашель, насморк, “ломота” во всем теле) необходимо обратиться за медицинской помощью», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Новосибирской области.