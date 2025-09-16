Ричмонд
«Зарплата должна быть понятной»: Минпросвещения рассмотрит повышение дохода учителей в России

Глава Минпросвещения Кравцов допустил повышение зарплаты учителей в России.

Источник: Комсомольская правда

Минпросвещения не исключает повышения зарплат учителей по всей стране. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов на полях Восточного экономического форума.

«Зарплата должна быть понятной, прозрачной, и не должно быть таких перекосов, которые сейчас имеются. И я не исключаю, что будет повышение заработной платы», — сказал он.

По словам Кравцова, Минпросвещения совместно с Минтрудом контролирует, чтобы средний уровень оплаты труда учителей не опускался ниже средней зарплаты по регионам.

Министр добавил, что, соответственно, в зависимости от того, как растёт средняя зарплата по региону, растёт и зарплата учителя.

Ранее KP.RU рассказал, в каких регионах страны учителям предлагают самую высокую зарплату.

Недавно вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в новом учебном году в России займутся повышением справедливости и прозрачности оплаты труда педагогов.

