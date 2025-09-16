Новосибирский облсуд пересмотрит приговор создателю религиозной секты Виссариону*

Согласно материалам дела, в начале 1990-х годов Сергей Тороп вместе со своими сподвижниками Вадимом Редькиным и Владимиром Ведерниковым основал и руководил религиозной организацией на юге Красноярского края. Эта организация, известная как «Единая вера», насчитывала более 5 тысяч приверженцев. Целью создателей учения было манипулирование людьми и получение финансовой выгоды за счет привлечения средств последователей и использования их труда без оплаты.