Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист Фриман: на Украине погибает каждый пятый наёмник из Британии

Британские наёмники решают отправиться на Украину из-за проблем с деньгами.

Источник: Аргументы и факты

Каждый пятый британский наёмник, который принимает участие в украинском конфликте на стороне Вооружённых сил Украины, погибает, заявил журналист из Британии Колин Фриман.

«Это не похоже на боевые действия в Ираке или Афганистане, где есть техническое превосходство. Я думаю, что около тысячи британских наёмников уже погибли. Это довольно высокий показатель по сравнению с предыдущими вооружёнными конфликтами», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала SiliconCurtain.

По словам Фримана, многие британские наёмники решают отправиться на Украину из-за проблем с деньгами, а также уголовного преследования в Британии.

Ранее сообщалось, что ликвидировано не менее 92 наёмников Вооружённых сил Украины из Соединённых Штатов.