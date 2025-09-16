Каждый пятый британский наёмник, который принимает участие в украинском конфликте на стороне Вооружённых сил Украины, погибает, заявил журналист из Британии Колин Фриман.
«Это не похоже на боевые действия в Ираке или Афганистане, где есть техническое превосходство. Я думаю, что около тысячи британских наёмников уже погибли. Это довольно высокий показатель по сравнению с предыдущими вооружёнными конфликтами», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала SiliconCurtain.
По словам Фримана, многие британские наёмники решают отправиться на Украину из-за проблем с деньгами, а также уголовного преследования в Британии.
Ранее сообщалось, что ликвидировано не менее 92 наёмников Вооружённых сил Украины из Соединённых Штатов.