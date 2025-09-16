Обещают работу в IT: Мошенники используют студентов в своих аферах под видом трудоустройства

Мошенники обманом заставляют студентов IT-специальностей писать вирусные коды, создавать фишинговые сайты и взламывать аккаунты. Аферисты убеждают молодых людей, что это якобы является тестовым заданием для трудоустройства.
«Мошенники обещают профессиональный рост и высокие гонорары. При этом ваш код может быть использован для кибератак», — пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.
Как мошенники создают сотни фишинговых сайтов, имитирующие порталы официальных госресурсов, читайте здесь на KP.RU.
Ранее психолог Шпагина объяснила, что современные мошенники используют доверие, страх и желание помочь близким, чтобы заставить человека действовать автоматически и не думать логически. Понимание их методов помогает вовремя защититься и не попасться на уловки злоумышленников, добавила эксперт.
Также сообщалось, что зафиксированы новые схемы обмана. В частности, Росреестр предупредил о мошенничестве с якобы отменой операций с недвижимостью.