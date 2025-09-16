СБУ объявила в розыск главу ЦИК РФ Памфилову

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллу Памфилову. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на материалы украинских органов власти.
Уточняется, что Памфилова находится в розыске с ноября 2024 года. Ей вменяют предполагаемое посягательство на территориальную целостность Украины и якобы соучастие в ведении «агрессивной войны», сказано в статье.
СБУ внесла депутата Государственной думы Вячеслава Фетисова в базу розыска. Об этом стало известно 11 сентября из данных украинского МВД. Двукратного олимпийского чемпиона по хоккею заочно обвинили по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины». В розыск его объявили в 2022 году по линии СБУ Тернопольской области.
С 2021 года Фетисов находится в базе данных украинского сайта «Миротворец»*, который занимается сбором информации о лицах, считающихся враждебными для Украины.
11 августа СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Анатолия Вассермана. Его разыскивают в стране с 2022 года. Позднее он прокомментировал решение властей Украины, заявив, что не видит ничего удивительного в нем.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории РФ.