Пьяный омич набросился на врачей скорой помощи при госпитализации

Сначала на неизвестного гражданина обратили внимание прохожие на улице и вызвали врачей. Бригада скорой установила, что он находился в сильной степени алкогольного опьянения и нуждался в госпитализации. После размещения в спецавтомобиле пациент начал кричать и нецензурно выражаться. Это и вынудило медиков вызвать стражей порядка.