Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный омич набросился на врачей скорой помощи при госпитализации

Инцидент потребовал вмешательства росгвардейцев для усмирения агрессивного больного.

Источник: Комсомольская правда

Днем 12 сентября омские сотрудники вневедомственной охраны прибыли по сигналу тревожной кнопки от бригады скорой помощи. В пресс-службе Росгвардии рассказали о случае с дебоширом, набросившемся на медиков.

Сначала на неизвестного гражданина обратили внимание прохожие на улице и вызвали врачей. Бригада скорой установила, что он находился в сильной степени алкогольного опьянения и нуждался в госпитализации. После размещения в спецавтомобиле пациент начал кричать и нецензурно выражаться. Это и вынудило медиков вызвать стражей порядка.

Прибывшие росгвардейцы смогли успокоить агрессивного гражданина. В их сопровождении мужчину доставили в медучреждение для оказания помощи.

В ведомстве также отметили, что в прошедшие выходные сотрудники омского управления Росгвардии четыре раза выезжали на помощь медраобтникам.

Ранее «КП Омск» сообщила о гибели четырехлетнего мальчика, выпавшего из окна.