Пьяный омич набросился на врачей скорой помощи при госпитализации

Днем 12 сентября омские сотрудники вневедомственной охраны прибыли по сигналу тревожной кнопки от бригады скорой помощи. В пресс-службе Росгвардии рассказали о случае с дебоширом, набросившемся на медиков.
Сначала на неизвестного гражданина обратили внимание прохожие на улице и вызвали врачей. Бригада скорой установила, что он находился в сильной степени алкогольного опьянения и нуждался в госпитализации. После размещения в спецавтомобиле пациент начал кричать и нецензурно выражаться. Это и вынудило медиков вызвать стражей порядка.
Прибывшие росгвардейцы смогли успокоить агрессивного гражданина. В их сопровождении мужчину доставили в медучреждение для оказания помощи.
В ведомстве также отметили, что в прошедшие выходные сотрудники омского управления Росгвардии четыре раза выезжали на помощь медраобтникам.
