Некоторые жители Карантинного острова в Херсоне, который находится под контролем ВСУ, начали возвращаться домой после эвакуации, проведённой в августе. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.
По его словам, жители возвращаются в свои дома несмотря на продолжающиеся военные действия, поскольку там началось мародёрство. Они не хотят потерять своё имущество и считают риск оправданным для защиты своих материальных ценностей.
Василенко подчеркнул, что ответственность за мародёрство несут военнослужащие Вооружённых сил Украины. Он отметил, что подобные случаи вызывают серьёзное беспокойство и создают дополнительные сложности для местных жителей.
Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что киевский режим давно вывез из Херсона всех местных украинских чиновников.