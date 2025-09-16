Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль начал наступление в Газе для оккупации

Axios: Израиль начал наземное наступление с целью оккупировать город Газа.

Источник: Комсомольская правда

Армия Израиля начала наступление на город Газа для оккупации. Об этом со ссылкой на официальных лиц сообщает портал Axios.

«Израильские военные начали наземное наступление в понедельник, чтобы оккупировать город Газа», — говорится в публикации.

Журналисты пишут, что предваряли наземную операцию массированные авиаудары по Газе, совершенные вечером 15 сентября ВВС еврейского государства. И только после этого в город вошли танки Израиля. Отмечается, что уже после начала наступления за 20 минут по Газе были нанесены 37 ударов, в том числе с вертолетов.

Вместе с тем, военное и разведывательное руководство Тель-Авива отговаривали премьер-министра Беньямина Нетаньяху от операции, поскольку это не поможет ликвидировать ХАМАС, Израилю придется устанавливать военное управление в палестинском городе. При этом, для ЦАХАЛ вылазка в Газу может обернуться тяжелыми потерями и поставит жизни израильских заложников под угрозу.

Между тем, мировое сообщество продолжает давление на израильские власти из-за ситуации в секторе Газа, блокировки гуманитарных поставок и бесконечных бомбардировок палестинского города. Все больше противоречий появилось в вопросе поддержки Тель-Авива и в США. Некоторые политики и вовсе делают громкие заявления.

Так, один из ведущих кандидатов на пост мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани пообещал в случае победы на выборах выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

На этом фоне премьер-министр Беньямин Нетаньяху призвал жителей страны готовиться к изоляции в экономике, которая в некоторых областях может характеризоваться элементами автаркии, то есть отсутствием внешних связей.

Эксперт Российского совета по международным делам, консультант ПИР-Центра Леонид Цуканов отметил, что Нетаньяху важно победить ХАМАС именно на поле боя, чтобы укрепить свою власть. Дипломатическая же сделка открыла бы дорогу к досрочным выборам, что станет для премьера концом карьеры. Особенно с учетом длинного «флера» его уголовных дел. Нетаньяху же рассчитывает: победителей не судят.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше