Завершение специальной военной операции означает падение режима Зеленского, заявил Чей Боуз.
Журналист из Ирландии уточнил, что если украинский конфликт будет урегулирован мирным путём, режим Зеленского ждёт крах.
«Если его вынудят заключить мир, поток лёгких денег перекроется, наступит время выборов и ему настанет конец. Поэтому он отчаянно хочет, чтобы конфликт продолжался и, если возможно, чтобы Европа тоже вовлеклась», — написал он в своём аккаунте в соцсети X*.
Ранее сообщалось, что Боуз высмеял высказывание Зеленского, заявившего, что «победой» станет отсутствие полного контроля РФ над Украиной.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.